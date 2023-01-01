10 دولار برمودي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BMD إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bmd
٣٨٫٠٠ ils

1.00000 BMD = 3.79960 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Bermudan Dollar / Israeli New Sheqel
1 BMD3.79960 ILS
5 BMD18.99800 ILS
10 BMD37.99600 ILS
20 BMD75.99200 ILS
50 BMD189.98000 ILS
100 BMD379.96000 ILS
250 BMD949.90000 ILS
500 BMD1899.80000 ILS
1000 BMD3799.60000 ILS
2000 BMD7599.20000 ILS
5000 BMD18998.00000 ILS
10000 BMD37996.00000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Bermudan Dollar
1 ILS0.26319 BMD
5 ILS1.31593 BMD
10 ILS2.63186 BMD
20 ILS5.26372 BMD
50 ILS13.15930 BMD
100 ILS26.31860 BMD
250 ILS65.79650 BMD
500 ILS131.59300 BMD
1000 ILS263.18600 BMD
2000 ILS526.37200 BMD
5000 ILS1315.93000 BMD
10000 ILS2631.86000 BMD