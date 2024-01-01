Чешские кроны в бермудские доллары

Сконвертируйте CZK в BMD по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = $0,04241 BMD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к BMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BMD
1 CZK в BMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04320,0447
Низкий0,04240,0424
В среднем0,04290,0437
Изменение-1.69%-1.89%
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Соотношение 1 CZK к BMD

За последние 30 дней максимальный курс CZK к BMD составил 0,0432, а минимальный — 0,0424. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0429. Изменение курса CZK к BMD в процентном соотношении составило -1.69.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к BMD составил 0,0447, а минимальный — 0,0424. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0437. Изменение курса CZK к BMD в процентном соотношении составило -1.89.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в бермудские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и BMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в BMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Бермудский доллар
1 CZK0,04241 BMD
5 CZK0,21207 BMD
10 CZK0,42414 BMD
20 CZK0,84827 BMD
50 CZK2,12069 BMD
100 CZK4,24137 BMD
250 CZK10,60343 BMD
500 CZK21,20685 BMD
1000 CZK42,41370 BMD
2000 CZK84,82740 BMD
5000 CZK212,06850 BMD
10000 CZK424,13700 BMD
Обменные курсы Бермудский доллар / Чешская крона
1 BMD23,57730 CZK
5 BMD117,88650 CZK
10 BMD235,77300 CZK
20 BMD471,54600 CZK
50 BMD1 178,86500 CZK
100 BMD2 357,73000 CZK
250 BMD5 894,32500 CZK
500 BMD11 788,65000 CZK
1000 BMD23 577,30000 CZK
2000 BMD47 154,60000 CZK
5000 BMD117 886,50000 CZK
10000 BMD235 773,00000 CZK