50 دولار برمودي إلى يورو

تحويل BMD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

50 bmd
46.40 eur

1.00000 BMD = 0.92799 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Bermudan Dollar / اليورو
1 BMD0.92799 EUR
5 BMD4.63994 EUR
10 BMD9.27988 EUR
20 BMD18.55976 EUR
50 BMD46.39940 EUR
100 BMD92.79880 EUR
250 BMD231.99700 EUR
500 BMD463.99400 EUR
1000 BMD927.98800 EUR
2000 BMD1855.97600 EUR
5000 BMD4639.94000 EUR
10000 BMD9279.88000 EUR
معدلات التحويل اليورو / Bermudan Dollar
1 EUR1.07760 BMD
5 EUR5.38800 BMD
10 EUR10.77600 BMD
20 EUR21.55200 BMD
50 EUR53.88000 BMD
100 EUR107.76000 BMD
250 EUR269.40000 BMD
500 EUR538.80000 BMD
1000 EUR1077.60000 BMD
2000 EUR2155.20000 BMD
5000 EUR5388.00000 BMD
10000 EUR10776.00000 BMD