Zwitserse frank (CHF)

De Zwitserse frank is de munteenheid van Zwitserland. De Zwitserse frank wordt het meest gewisseld met de euro. Het symbool van de frank is 'Fr', 'SFr' of 'FS', en de valutacode is CHF. De Zwitserse frank is een fiduciaire valuta, en de omrekenfactor gaat tot 6 significante cijfers. De Zwitserse frank wordt in het Duits "franken" genoemd, "franc" in het Frans en Reto-Romaans, en "franco" in het Italiaans.