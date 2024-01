Nieuw Zeelandse dollar (NZD)

De Nieuw-Zeelandse dollar is de officiële munteenheid van Nieuw Zeeland. De valutacode voor de Nieuw Zeelandse dollar is NZD. Het symbool wordt meestal geschreven als $, maar soms wordt ook NZ$ gebruikt om het te onderscheiden van andere valuta die hetzelfde symbool gebruiken. Informele bijnamen voor de Nieuw Zeelandse dollar zijn 'kiwi' en 'buck'. De kiwi is een inheemse Nieuw Zeelandse vogel en is afgebeeld op de $1 munt. Nieuw Zeelanders worden in de volksmond ook wel 'kiwis' genoemd.