Dolar New Zealand (NZD)

Dolar New Zealand ialah mata wang rasmi New Zealand. Kod mata wang untuk dolar New Zealand ialah NZD. Simbolnya biasa ditulis sebagai $ dan kadangkala NZ$ digunakan untuk membezakannya daripada mata wang lain yang menggunakan tanda yang sama. Nama samaran tidak rasmi untuk Dolar New Zealand ialah 'kiwi' dan 'buck'. Kiwi ialah burung asli New Zealand dan dicirikan pada syiling $1. Warga New Zealand juga dalam bahasa basahannya dipanggil 'kiwi'.