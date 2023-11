Newzealandsk dollar (NZD)

Den newzealandske dollar er New Zealands officielle valuta. Valutakoden for den newzealandske dollar er NZD. Dens symbol skrives normalt som $, og nogle gange bruges NZ$ for at skelne den fra andre valutaer, der bruger det samme tegn. Uformelle kælenavne for den newzealandske dollar er "kiwi" og "buck". En kiwi er en fugl, der er hjemmehørende i New Zealand, og som er vist på 1$-mønten. New Zealændere kaldes også i daglig tale "kiwier".