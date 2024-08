Etelä-Afrikan randi (ZAR)

Etelä-Afrikan randi on Etelä-Afrikan valuutta. Sen symboli on yksinkertaisesti kirjain R ja valuuttakoodi ZAR, joka tulee hollannin termistä "zuid-afrikaanse rand". Randi on fiat-rahaa, ja sen muuntokerroin on 6 merkitsevää numeroa. Etelä-Afrikan randia vaihdetaan eniten Yhdysvaltain dollarin kanssa, ja se on maailman 18. suurin kaupankäynnin valuutta.