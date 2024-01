Przelicznik walut

Banki oraz inne instytucje finansowe ustalają własny, niekorzystny kurs wymiany walut. Oznacza to, że płacisz więcej niż jest to konieczne — a reszta trafia do ich kieszeni. Korzystając z Wise do przewalutowania pieniędzy lub wysyłania płatności za granicę , zawsze otrzymasz rzeczywisty kurs wymiany, który znajdziesz w Google.