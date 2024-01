Nadzór Bank of Canada

Stabilność i wartość dolara kanadyjskiego są nadzorowane przez Bank of Canada. Pojawienie się waluty w Kanadzie sięga początku lat 60. XVII wieku, gdy przybyli na jej teren francuscy osadnicy wprowadzili monety. Pierwotna emisja banknotów nastąpiła w 1821 roku za pośrednictwem Montreal Bank, szybko zyskując na znaczeniu jako podstawowy tryb transakcji.

W 1841 roku prowincja Kanady pod panowaniem brytyjskim wprowadziła walutę znaną jako funt kanadyjski. W 1858 roku kanadyjski dolar zastąpił funta, wyrównując jego wartość z dolarem amerykańskim. Podczas tej transformacji zarówno dolary amerykańskie, jak i brytyjskie złote suwereny były akceptowane jako legalny środek płatniczy w granicach Kanady.

Po Konfederacji Kanadyjskiej rząd zainicjował decymalizację waluty, emitując nowy zestaw monet w Dominium Kanady. Ustanowienie Bank of Canada w 1934 roku wyznaczyło moment powstania kanadyjskich banknotów, które zostały wprowadzone rok później. Inauguracyjna moneta Loonie weszła do obiegu w 1987 roku, a w 1996 roku wprowadzono monetę dwudolarową, powszechnie nazywaną Toonie. Znacząca zmiana weszła w życie w 2011 roku, kiedy to Central Bank of Canada uruchomił nową serię banknotów wydrukowanych na materiale polimerowym.