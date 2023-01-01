Тайские баты в лаосские кипы

Сконвертируйте THB в LAK по реальному обменному курсу

1 000 thb
555 695 lak

1.00000 THB = 555.69500 LAK

Среднерыночный курс в 8:38 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса THB к LAK

1 мин. назад 1 THB → 0 LAK
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861051.07489.06791.456341.674460.9586518.5293
1GBP1.1613711.2474103.4481.691471.944811.1133521.5209
1USD0.93110.801667182.9311.3561.559090.892617.2526
1INR0.01122740.009666680.012058210.01635090.01879980.01076320.208036

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из тайских батов в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите THB из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из THB в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for тайский бат

THB в USD

THB в EUR

THB в CAD

THB в AUD

THB в GBP

THB в INR

THB в ZAR

THB в SGD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Тайский бат / Лаосский кип
1 THB555.69500 LAK
5 THB2778.47500 LAK
10 THB5556.95000 LAK
20 THB11113.90000 LAK
50 THB27784.75000 LAK
100 THB55569.50000 LAK
250 THB138923.75000 LAK
500 THB277847.50000 LAK
1000 THB555695.00000 LAK
2000 THB1111390.00000 LAK
5000 THB2778475.00000 LAK
10000 THB5556950.00000 LAK
Обменные курсы Лаосский кип / Тайский бат
1 LAK0.00180 THB
5 LAK0.00900 THB
10 LAK0.01800 THB
20 LAK0.03599 THB
50 LAK0.08998 THB
100 LAK0.17996 THB
250 LAK0.44989 THB
500 LAK0.89977 THB
1000 LAK1.79955 THB
2000 LAK3.59910 THB
5000 LAK8.99775 THB
10000 LAK17.99550 THB