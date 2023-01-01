Румынские леи в лаосские кипы

Сконвертируйте RON в LAK по реальному обменному курсу

1000 ron
4293550 lak

1.00000 RON = 4293.55000 LAK

Среднерыночный курс в 5:7 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса RON к LAK

1 мин. назад 1 RON → 0 LAK
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860651.0752589.13821.457341.67720.958318.5325
1GBP1.1619111.24935103.5711.693311.948761.1134621.5332
1USD0.930.800416182.91.355351.559820.8912517.2355
1INR0.01121850.00965520.012062710.01634920.01881570.01075090.207907

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из румынских леев в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for румынский лей

RON в USD

RON в EUR

RON в CAD

RON в AUD

RON в GBP

RON в SGD

RON в CHF

RON в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Румынский лей / Лаосский кип
1 RON4293.55000 LAK
5 RON21467.75000 LAK
10 RON42935.50000 LAK
20 RON85871.00000 LAK
50 RON214677.50000 LAK
100 RON429355.00000 LAK
250 RON1073387.50000 LAK
500 RON2146775.00000 LAK
1000 RON4293550.00000 LAK
2000 RON8587100.00000 LAK
5000 RON21467750.00000 LAK
10000 RON42935500.00000 LAK
Обменные курсы Лаосский кип / Румынский лей
1 LAK0.00023 RON
5 LAK0.00116 RON
10 LAK0.00233 RON
20 LAK0.00466 RON
50 LAK0.01165 RON
100 LAK0.02329 RON
250 LAK0.05823 RON
500 LAK0.11645 RON
1000 LAK0.23291 RON
2000 LAK0.46582 RON
5000 LAK1.16454 RON
10000 LAK2.32908 RON