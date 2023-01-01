1 лаосский кип в румынские леи
Сконвертируйте LAK в RON по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса LAK к RON
1 LAK = 0.00023 RON
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Как произвести расчет конвертации из лаосских кип в румынские леи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите LAK из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LAK в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Румынский лей / Лаосский кип
|1 RON
|4267.60000 LAK
|5 RON
|21338.00000 LAK
|10 RON
|42676.00000 LAK
|20 RON
|85352.00000 LAK
|50 RON
|213380.00000 LAK
|100 RON
|426760.00000 LAK
|250 RON
|1066900.00000 LAK
|500 RON
|2133800.00000 LAK
|1000 RON
|4267600.00000 LAK
|2000 RON
|8535200.00000 LAK
|5000 RON
|21338000.00000 LAK
|10000 RON
|42676000.00000 LAK