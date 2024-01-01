Евро в лаосские кипы
Сконвертируйте EUR в LAK по реальному обменному курсу
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|1 EUR в LAK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|24 170,7000
|24 170,7000
|Низкий
|23 471,9000
|22 705,8000
|В среднем
|23 793,8900
|23 340,8100
|Изменить
|2.73%
|6.45%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 EUR к LAK
За последние 30 дней максимальный курс EUR к LAK составил 24 170,7000, а минимальный — 23 471,9000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 23 793,8900. Изменение курса EUR к LAK в процентном соотношении составило 2.73.
За последние 90 дней максимальный курс EUR к LAK составил 24 170,7000, а минимальный — 22 705,8000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 23 340,8100. Изменение курса EUR к LAK в процентном соотношении составило 6.45.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из евро в лаосские кипы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Евро / Лаосский кип
|1 EUR
|24 169,60000 LAK
|5 EUR
|120 848,00000 LAK
|10 EUR
|241 696,00000 LAK
|20 EUR
|483 392,00000 LAK
|50 EUR
|1 208 480,00000 LAK
|100 EUR
|2 416 960,00000 LAK
|250 EUR
|6 042 400,00000 LAK
|500 EUR
|12 084 800,00000 LAK
|1000 EUR
|24 169 600,00000 LAK
|2000 EUR
|48 339 200,00000 LAK
|5000 EUR
|120 848 000,00000 LAK
|10000 EUR
|241 696 000,00000 LAK