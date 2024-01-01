Евро в лаосские кипы

Сконвертируйте EUR в LAK по реальному обменному курсу

1 000 eur
24 169 600 lak

€1,000 EUR = ₭24 170 LAK

Среднерыночный курс в 13:35
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1 EUR в LAKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий24 170,700024 170,7000
Низкий23 471,900022 705,8000
В среднем23 793,890023 340,8100
Изменить2.73%6.45%
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Соотношение 1 EUR к LAK

За последние 30 дней максимальный курс EUR к LAK составил 24 170,7000, а минимальный — 23 471,9000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 23 793,8900. Изменение курса EUR к LAK в процентном соотношении составило 2.73.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к LAK составил 24 170,7000, а минимальный — 22 705,8000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 23 340,8100. Изменение курса EUR к LAK в процентном соотношении составило 6.45.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6251,485156,5153,932
1 GBP1,29811,1481,776108,551,928203,1645,104
1 CHF1,1310,87111,54894,5671,679176,9934,446
1 CAD0,7310,5630,646161,111,085114,3742,873

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Как произвести расчет конвертации из евро в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Лаосский кип
1 EUR24 169,60000 LAK
5 EUR120 848,00000 LAK
10 EUR241 696,00000 LAK
20 EUR483 392,00000 LAK
50 EUR1 208 480,00000 LAK
100 EUR2 416 960,00000 LAK
250 EUR6 042 400,00000 LAK
500 EUR12 084 800,00000 LAK
1000 EUR24 169 600,00000 LAK
2000 EUR48 339 200,00000 LAK
5000 EUR120 848 000,00000 LAK
10000 EUR241 696 000,00000 LAK
Обменные курсы Лаосский кип / Евро
1 LAK0,00004 EUR
5 LAK0,00021 EUR
10 LAK0,00041 EUR
20 LAK0,00083 EUR
50 LAK0,00207 EUR
100 LAK0,00414 EUR
250 LAK0,01034 EUR
500 LAK0,02069 EUR
1000 LAK0,04137 EUR
2000 LAK0,08275 EUR
5000 LAK0,20687 EUR
10000 LAK0,41374 EUR