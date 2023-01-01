يورو إلى كيب لاوي

تحويل EUR إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٢١٬٢٢٧٬١٠٠ lak

1.00000 EUR = 21227.10000 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:37 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

EUR إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 LAK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0637588.21151.434091.655640.957518.2053
1GBP1.1577411.2316102.131.660381.916891.1085421.078
1USD0.940050.811952182.9251.348151.556420.9001517.1143
1INR0.01133640.00979140.012059110.01625750.0187690.0108550.206383

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for اليورو

EUR إلى USD

EUR إلى GBP

EUR إلى CHF

EUR إلى CAD

EUR إلى INR

EUR إلى AUD

EUR إلى JPY

EUR إلى PLN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل اليورو / كيب لاوسي
1 EUR21227.10000 LAK
5 EUR106135.50000 LAK
10 EUR212271.00000 LAK
20 EUR424542.00000 LAK
50 EUR1061355.00000 LAK
100 EUR2122710.00000 LAK
250 EUR5306775.00000 LAK
500 EUR10613550.00000 LAK
1000 EUR21227100.00000 LAK
2000 EUR42454200.00000 LAK
5000 EUR106135500.00000 LAK
10000 EUR212271000.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / اليورو
1 LAK0.00005 EUR
5 LAK0.00024 EUR
10 LAK0.00047 EUR
20 LAK0.00094 EUR
50 LAK0.00236 EUR
100 LAK0.00471 EUR
250 LAK0.01178 EUR
500 LAK0.02355 EUR
1000 LAK0.04711 EUR
2000 LAK0.09422 EUR
5000 LAK0.23555 EUR
10000 LAK0.47109 EUR