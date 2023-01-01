دولار نيوزيلندي إلى كيب لاوي

تحويل NZD إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nzd
١١٬٨٢١٬٣٠٠ lak

1.00000 NZD = 11821.30000 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:40 UTC
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NZD إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0655588.31231.436311.662840.9644518.3603
1GBP1.1528711.22845101.8131.655891.917061.1118921.1672
1USD0.938450.814034182.87951.347951.560550.905117.2308
1INR0.01132350.00982190.012065710.0162640.01882910.01092070.207902

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / كيب لاوسي
1 NZD11821.30000 LAK
5 NZD59106.50000 LAK
10 NZD118213.00000 LAK
20 NZD236426.00000 LAK
50 NZD591065.00000 LAK
100 NZD1182130.00000 LAK
250 NZD2955325.00000 LAK
500 NZD5910650.00000 LAK
1000 NZD11821300.00000 LAK
2000 NZD23642600.00000 LAK
5000 NZD59106500.00000 LAK
10000 NZD118213000.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / دولار نيوزيلندي
1 LAK0.00008 NZD
5 LAK0.00042 NZD
10 LAK0.00085 NZD
20 LAK0.00169 NZD
50 LAK0.00423 NZD
100 LAK0.00846 NZD
250 LAK0.02115 NZD
500 LAK0.04230 NZD
1000 LAK0.08459 NZD
2000 LAK0.16919 NZD
5000 LAK0.42296 NZD
10000 LAK0.84593 NZD