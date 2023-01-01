دولار هونغ كونغ إلى كيب لاوي
تحويل HKD إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى كيب لاوي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / كيب لاوسي
|100 HKD
|257288.00000 LAK
|200 HKD
|514576.00000 LAK
|300 HKD
|771864.00000 LAK
|500 HKD
|1286440.00000 LAK
|1000 HKD
|2572880.00000 LAK
|2000 HKD
|5145760.00000 LAK
|2500 HKD
|6432200.00000 LAK
|3000 HKD
|7718640.00000 LAK
|4000 HKD
|10291520.00000 LAK
|5000 HKD
|12864400.00000 LAK
|10000 HKD
|25728800.00000 LAK
|20000 HKD
|51457600.00000 LAK