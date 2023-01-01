دولار أسترالي إلى كيب لاوي

تحويل AUD إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
12812100 lak

1.00000 AUD = 12812.10000 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 1:59 UTC
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AUD إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063888.21561.434061.656880.9572518.2157
1GBP1.1580811.23195102.1591.660731.918781.1085721.0949
1USD0.940.811721182.9251.348051.557510.8998517.1232
1INR0.01133590.009788620.012059110.01625630.01878220.01085140.20649

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / كيب لاوسي
1 AUD12812.10000 LAK
5 AUD64060.50000 LAK
10 AUD128121.00000 LAK
20 AUD256242.00000 LAK
50 AUD640605.00000 LAK
100 AUD1281210.00000 LAK
250 AUD3203025.00000 LAK
500 AUD6406050.00000 LAK
1000 AUD12812100.00000 LAK
2000 AUD25624200.00000 LAK
5000 AUD64060500.00000 LAK
10000 AUD128121000.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / دولار أسترالي
1 LAK0.00008 AUD
5 LAK0.00039 AUD
10 LAK0.00078 AUD
20 LAK0.00156 AUD
50 LAK0.00390 AUD
100 LAK0.00781 AUD
250 LAK0.01951 AUD
500 LAK0.03903 AUD
1000 LAK0.07805 AUD
2000 LAK0.15610 AUD
5000 LAK0.39026 AUD
10000 LAK0.78051 AUD