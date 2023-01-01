كرونة نروجية إلى كيب لاوي

تحويل NOK إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
1850070 lak

1.00000 NOK = 1850.07000 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:14 UTC
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NOK إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0655588.31231.436151.663230.964518.3563
1GBP1.1530711.2286101.8261.655911.917741.1121421.1652
1USD0.938450.813935182.87951.34781.560910.9051517.2271
1INR0.01132350.00982070.012065710.01626220.01883350.01092130.207857

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / كيب لاوسي
1 NOK1850.07000 LAK
5 NOK9250.35000 LAK
10 NOK18500.70000 LAK
20 NOK37001.40000 LAK
50 NOK92503.50000 LAK
100 NOK185007.00000 LAK
250 NOK462517.50000 LAK
500 NOK925035.00000 LAK
1000 NOK1850070.00000 LAK
2000 NOK3700140.00000 LAK
5000 NOK9250350.00000 LAK
10000 NOK18500700.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / كروني نرويجي
1 LAK0.00054 NOK
5 LAK0.00270 NOK
10 LAK0.00541 NOK
20 LAK0.01081 NOK
50 LAK0.02703 NOK
100 LAK0.05405 NOK
250 LAK0.13513 NOK
500 LAK0.27026 NOK
1000 LAK0.54052 NOK
2000 LAK1.08104 NOK
5000 LAK2.70260 NOK
10000 LAK5.40521 NOK