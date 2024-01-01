Norveç kronundan Laos kipine

Reel döviz kuru ile NOK → LAK çevirin

1.000 nok
1.982.740 lak

1.00000 NOK = 1982.74000 LAK

15:33 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.928183.02090.79421810.43771330.14.03016.91857
1 EUR1.07745189.45090.8557311.24631433.124.342257.45455
1 INR0.01204520.011179310.009566480.12572416.02130.04854320.0833353
1 GBP1.25911.16859104.532113.14231674.735.074328.71133

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Laos Kipi
1 NOK1982.74000 LAK
5 NOK9913.70000 LAK
10 NOK19827.40000 LAK
20 NOK39654.80000 LAK
50 NOK99137.00000 LAK
100 NOK198274.00000 LAK
250 NOK495685.00000 LAK
500 NOK991370.00000 LAK
1000 NOK1982740.00000 LAK
2000 NOK3965480.00000 LAK
5000 NOK9913700.00000 LAK
10000 NOK19827400.00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Norveç Kronu
1 LAK0.00050 NOK
5 LAK0.00252 NOK
10 LAK0.00504 NOK
20 LAK0.01009 NOK
50 LAK0.02522 NOK
100 LAK0.05044 NOK
250 LAK0.12609 NOK
500 LAK0.25218 NOK
1000 LAK0.50435 NOK
2000 LAK1.00870 NOK
5000 LAK2.52176 NOK
10000 LAK5.04352 NOK