Bulgar levasından Laos kipine

Reel döviz kuru ile BGN → LAK çevirin

1.000 bgn
11.559.200 lak

1,000 BGN = 11.560 LAK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,941,6841,3771,5471,3620,80318,862
1 EUR1,06411,7921,4661,6471,4490,85520,071
1 NZD0,5940,55810,8180,9190,8080,47711,198
1 CAD0,7260,6821,22311,1230,9880,58313,694

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Bulgar levasından Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Laos Kipi
1 BGN11.559,20000 LAK
5 BGN57.796,00000 LAK
10 BGN115.592,00000 LAK
20 BGN231.184,00000 LAK
50 BGN577.960,00000 LAK
100 BGN1.155.920,00000 LAK
250 BGN2.889.800,00000 LAK
500 BGN5.779.600,00000 LAK
1000 BGN11.559.200,00000 LAK
2000 BGN23.118.400,00000 LAK
5000 BGN57.796.000,00000 LAK
10000 BGN115.592.000,00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Bulgar Levası
1 LAK0,00009 BGN
5 LAK0,00043 BGN
10 LAK0,00087 BGN
20 LAK0,00173 BGN
50 LAK0,00433 BGN
100 LAK0,00865 BGN
250 LAK0,02163 BGN
500 LAK0,04326 BGN
1000 LAK0,08651 BGN
2000 LAK0,17302 BGN
5000 LAK0,43255 BGN
10000 LAK0,86511 BGN