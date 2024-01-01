10 bin Laos kipinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile LAK → BGN çevirin

1,000₭ LAK = 0,00008454лв BGN

02:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LAK → BGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BGN
1 LAK → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim3.00%6.46%
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1 LAK → BGN istatistikleri

LAK → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. LAK → BGN kurundaki değişiklik 3.00 değerindeydi.

LAK → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. LAK → BGN kurundaki değişiklik 6.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - BGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10,9490,7911,5451,40818,12684,4311,342
1 EUR1,05410,8341,6281,48419,10789,0031,414
1 GBP1,2641,19911,9521,77922,902106,6791,695
1 AUD0,6470,6140,51210,91111,73454,6560,869

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Laos kipinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Bulgar Levası
1 LAK0,00008 BGN
5 LAK0,00042 BGN
10 LAK0,00085 BGN
20 LAK0,00169 BGN
50 LAK0,00423 BGN
100 LAK0,00845 BGN
250 LAK0,02113 BGN
500 LAK0,04227 BGN
1000 LAK0,08454 BGN
2000 LAK0,16907 BGN
5000 LAK0,42268 BGN
10000 LAK0,84536 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Laos Kipi
1 BGN11.829,30000 LAK
5 BGN59.146,50000 LAK
10 BGN118.293,00000 LAK
20 BGN236.586,00000 LAK
50 BGN591.465,00000 LAK
100 BGN1.182.930,00000 LAK
250 BGN2.957.325,00000 LAK
500 BGN5.914.650,00000 LAK
1000 BGN11.829.300,00000 LAK
2000 BGN23.658.600,00000 LAK
5000 BGN59.146.500,00000 LAK
10000 BGN118.293.000,00000 LAK