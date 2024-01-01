Yeni Zelanda dolarından Laos kipine

Reel döviz kuru ile NZD → LAK çevirin

1.000 nzd
12.752.000 lak

1.00000 NZD = 12752.00000 LAK

16:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.535160.7947230.9294583.0211.35070.88055150.145
1 AUD0.651410.5176830.60544754.07990.8798460.5735997.8045
1 GBP1.25831.9316911.16952104.4651.699591.10803188.927
1 EUR1.07591.651670.855055189.32231.453220.947425161.54

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Yeni Zelanda dolarından Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Laos Kipi
1 NZD12752.00000 LAK
5 NZD63760.00000 LAK
10 NZD127520.00000 LAK
20 NZD255040.00000 LAK
50 NZD637600.00000 LAK
100 NZD1275200.00000 LAK
250 NZD3188000.00000 LAK
500 NZD6376000.00000 LAK
1000 NZD12752000.00000 LAK
2000 NZD25504000.00000 LAK
5000 NZD63760000.00000 LAK
10000 NZD127520000.00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Yeni Zelanda Doları
1 LAK0.00008 NZD
5 LAK0.00039 NZD
10 LAK0.00078 NZD
20 LAK0.00157 NZD
50 LAK0.00392 NZD
100 LAK0.00784 NZD
250 LAK0.01960 NZD
500 LAK0.03921 NZD
1000 LAK0.07842 NZD
2000 LAK0.15684 NZD
5000 LAK0.39209 NZD
10000 LAK0.78419 NZD