10 bin Yeni Zelanda dolarından Laos kipine

Reel döviz kuru ile NZD → LAK çevirin

10.000 nzd
121.779.000 lak

1.00000 NZD = 12177.90000 LAK

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NZD → LAK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NZD → 0 LAK
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Zelanda dolarından Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Zelanda doları

NZD → USD

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NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

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plane
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Laos Kipi
1 NZD12177.90000 LAK
5 NZD60889.50000 LAK
10 NZD121779.00000 LAK
20 NZD243558.00000 LAK
50 NZD608895.00000 LAK
100 NZD1217790.00000 LAK
250 NZD3044475.00000 LAK
500 NZD6088950.00000 LAK
1000 NZD12177900.00000 LAK
2000 NZD24355800.00000 LAK
5000 NZD60889500.00000 LAK
10000 NZD121779000.00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Yeni Zelanda Doları
1 LAK0.00008 NZD
5 LAK0.00041 NZD
10 LAK0.00082 NZD
20 LAK0.00164 NZD
50 LAK0.00411 NZD
100 LAK0.00821 NZD
250 LAK0.02053 NZD
500 LAK0.04106 NZD
1000 LAK0.08212 NZD
2000 LAK0.16423 NZD
5000 LAK0.41058 NZD
10000 LAK0.82116 NZD