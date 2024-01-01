10 آلاف دولار نيوزيلندي إلى كيب لاوي

تحويل NZD إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

10,000 nzd
136,147,000 lak

$1.000 NZD = ₭13,610 LAK

Mid-market exchange rate at 09:22
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

NZD إلى LAK مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.4860.7610.89983.9251.3580.852145.985
1 AUD0.67310.5120.60556.4730.9140.57398.233
1 GBP1.3131.95211.18110.2221.7841.119191.729
1 EUR1.1131.6530.847193.3741.5110.948162.425

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for حماسي جديد و $

NZD إلى USD

NZD إلى AUD

NZD إلى GBP

NZD إلى EUR

NZD إلى INR

NZD إلى CAD

NZD إلى CHF

NZD إلى JPY

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / كيب لاوسي
1 NZD١٣٬٦١٤٫٧٠٠٠٠ LAK
5 NZD٦٨٬٠٧٣٫٥٠٠٠٠ LAK
10 NZD١٣٦٬١٤٧٫٠٠٠٠٠ LAK
20 NZD٢٧٢٬٢٩٤٫٠٠٠٠٠ LAK
50 NZD٦٨٠٬٧٣٥٫٠٠٠٠٠ LAK
100 NZD١٬٣٦١٬٤٧٠٫٠٠٠٠٠ LAK
250 NZD٣٬٤٠٣٬٦٧٥٫٠٠٠٠٠ LAK
500 NZD٦٬٨٠٧٬٣٥٠٫٠٠٠٠٠ LAK
1000 NZD١٣٬٦١٤٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
2000 NZD٢٧٬٢٢٩٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
5000 NZD٦٨٬٠٧٣٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
10000 NZD١٣٦٬١٤٧٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / دولار نيوزيلندي
1 LAK٠٫٠٠٠٠٧ NZD
5 LAK٠٫٠٠٠٣٧ NZD
10 LAK٠٫٠٠٠٧٣ NZD
20 LAK٠٫٠٠١٤٧ NZD
50 LAK٠٫٠٠٣٦٧ NZD
100 LAK٠٫٠٠٧٣٤ NZD
250 LAK٠٫٠١٨٣٦ NZD
500 LAK٠٫٠٣٦٧٢ NZD
1000 LAK٠٫٠٧٣٤٥ NZD
2000 LAK٠٫١٤٦٩٠ NZD
5000 LAK٠٫٣٦٧٢٥ NZD
10000 LAK٠٫٧٣٤٥٠ NZD