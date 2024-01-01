100 Laos kipinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile LAK → NZD çevirin

1,000₭ LAK = 0,00007764$ NZD

03:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LAK → NZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NZD
1 LAK → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim3.43%5.87%
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1 LAK → NZD istatistikleri

LAK → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. LAK → NZD kurundaki değişiklik 3.43 değerindeydi.

LAK → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. LAK → NZD kurundaki değişiklik 5.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - NZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10,9490,7911,5441,40818,12684,431,342
1 EUR1,05410,8341,6281,48419,10889,0021,415
1 GBP1,2641,19911,9511,77922,903106,6811,696
1 AUD0,6480,6140,51210,91111,73854,6730,869

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Laos kipinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Yeni Zelanda Doları
1 LAK0,00008 NZD
5 LAK0,00039 NZD
10 LAK0,00078 NZD
20 LAK0,00155 NZD
50 LAK0,00388 NZD
100 LAK0,00776 NZD
250 LAK0,01941 NZD
500 LAK0,03882 NZD
1000 LAK0,07764 NZD
2000 LAK0,15529 NZD
5000 LAK0,38821 NZD
10000 LAK0,77643 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Laos Kipi
1 NZD12.879,50000 LAK
5 NZD64.397,50000 LAK
10 NZD128.795,00000 LAK
20 NZD257.590,00000 LAK
50 NZD643.975,00000 LAK
100 NZD1.287.950,00000 LAK
250 NZD3.219.875,00000 LAK
500 NZD6.439.750,00000 LAK
1000 NZD12.879.500,00000 LAK
2000 NZD25.759.000,00000 LAK
5000 NZD64.397.500,00000 LAK
10000 NZD128.795.000,00000 LAK