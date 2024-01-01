Laos kipinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile LAK → SGD çevirin

1.000 lak
0,06 sgd

1.00000 LAK = 0.00006 SGD

10:20 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10.93170.7963371.53871.3535519.002583.04171.34715
1 EUR1.073310.854731.651481.4527720.395489.12871.4459
1 GBP1.255751.1699611.932221.6997223.8624104.281.69168
1 AUD0.64990.6055160.51753910.87967212.349753.96880.875513

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Laos kipinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Singapur Doları
1 LAK0.00006 SGD
5 LAK0.00032 SGD
10 LAK0.00065 SGD
20 LAK0.00129 SGD
50 LAK0.00323 SGD
100 LAK0.00646 SGD
250 LAK0.01614 SGD
500 LAK0.03229 SGD
1000 LAK0.06458 SGD
2000 LAK0.12916 SGD
5000 LAK0.32290 SGD
10000 LAK0.64579 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Laos Kipi
1 SGD15484.80000 LAK
5 SGD77424.00000 LAK
10 SGD154848.00000 LAK
20 SGD309696.00000 LAK
50 SGD774240.00000 LAK
100 SGD1548480.00000 LAK
250 SGD3871200.00000 LAK
500 SGD7742400.00000 LAK
1000 SGD15484800.00000 LAK
2000 SGD30969600.00000 LAK
5000 SGD77424000.00000 LAK
10000 SGD154848000.00000 LAK