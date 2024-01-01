2.000 Singapur dolarından Laos kipine

Reel döviz kuru ile SGD → LAK çevirin

2.000 sgd
33.449.200,00 lak

1,000S$ SGD = 16.720₭ LAK

19:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → LAK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → LAKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek16.725,200016.725,2000
Düşük16.308,600015.752,4000
Ortalama16.471,303316.147,2911
Değişim2.55%5.86%
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1 SGD → LAK istatistikleri

SGD → LAK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 16.725,2000, en düşük 16.308,6000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 16.471,3033 oldu. SGD → LAK kurundaki değişiklik 2.55 değerindeydi.

SGD → LAK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 16.725,2000, en düşük 15.752,4000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 16.147,2911 oldu. SGD → LAK kurundaki değişiklik 5.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5340,78183,7937,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.67511,6740,85291,4227,8224,901
1 AUD0,65210.558,40,59710,50954,6124,6732,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Laos Kipi
1 SGD16.724,60000 LAK
5 SGD83.623,00000 LAK
10 SGD167.246,00000 LAK
20 SGD334.492,00000 LAK
50 SGD836.230,00000 LAK
100 SGD1.672.460,00000 LAK
250 SGD4.181.150,00000 LAK
500 SGD8.362.300,00000 LAK
1000 SGD16.724.600,00000 LAK
2000 SGD33.449.200,00000 LAK
5000 SGD83.623.000,00000 LAK
10000 SGD167.246.000,00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Singapur Doları
1 LAK0,00006 SGD
5 LAK0,00030 SGD
10 LAK0,00060 SGD
20 LAK0,00120 SGD
50 LAK0,00299 SGD
100 LAK0,00598 SGD
250 LAK0,01495 SGD
500 LAK0,02990 SGD
1000 LAK0,05979 SGD
2000 LAK0,11958 SGD
5000 LAK0,29896 SGD
10000 LAK0,59792 SGD