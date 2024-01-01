5 Laos kipinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile LAK → SGD çevirin

1,000₭ LAK = 0,00006114S$ SGD

03:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LAK → SGD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SGD
1 LAK → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim2.35%3.75%
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1 LAK → SGD istatistikleri

LAK → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. LAK → SGD kurundaki değişiklik 2.35 değerindeydi.

LAK → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. LAK → SGD kurundaki değişiklik 3.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - SGD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10,9490,7921,5451,40818,13584,4051,343
1 EUR1,05410,8341,6291,48419,1188,9461,415
1 GBP1,2631,19911,9521,77822,904106,6041,696
1 AUD0,6470,6140,51210,91111,73454,6140,869

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Laos kipinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Singapur Doları
1 LAK0,00006 SGD
5 LAK0,00031 SGD
10 LAK0,00061 SGD
20 LAK0,00122 SGD
50 LAK0,00306 SGD
100 LAK0,00611 SGD
250 LAK0,01529 SGD
500 LAK0,03057 SGD
1000 LAK0,06114 SGD
2000 LAK0,12228 SGD
5000 LAK0,30571 SGD
10000 LAK0,61141 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Laos Kipi
1 SGD16.355,50000 LAK
5 SGD81.777,50000 LAK
10 SGD163.555,00000 LAK
20 SGD327.110,00000 LAK
50 SGD817.775,00000 LAK
100 SGD1.635.550,00000 LAK
250 SGD4.088.875,00000 LAK
500 SGD8.177.750,00000 LAK
1000 SGD16.355.500,00000 LAK
2000 SGD32.711.000,00000 LAK
5000 SGD81.777.500,00000 LAK
10000 SGD163.555.000,00000 LAK