Danimarka kronundan Laos kipine

Reel döviz kuru ile DKK → LAK çevirin

1.000 dkk
3.030.340 lak

1,000 DKK = 3.030 LAK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,06411,5850,855295,6071,64711,60388,969
1 USD0,94110,8870,803277,81,54710,90483,609
1 SEK0,0860,09210,07425,5180,1421,0027,68
1 GBP1,171,24513,5541345,8611,92713,575104,094

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Danimarka kronundan Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DKK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DKK → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Danimarka kronu için en iyi döviz çiftleri

DKK → EUR

DKK → USD

DKK → SEK

DKK → GBP

DKK → PKR

DKK → AUD

DKK → NOK

DKK → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Laos Kipi
1 DKK3.030,34000 LAK
5 DKK15.151,70000 LAK
10 DKK30.303,40000 LAK
20 DKK60.606,80000 LAK
50 DKK151.517,00000 LAK
100 DKK303.034,00000 LAK
250 DKK757.585,00000 LAK
500 DKK1.515.170,00000 LAK
1000 DKK3.030.340,00000 LAK
2000 DKK6.060.680,00000 LAK
5000 DKK15.151.700,00000 LAK
10000 DKK30.303.400,00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Danimarka Kronu
1 LAK0,00033 DKK
5 LAK0,00165 DKK
10 LAK0,00330 DKK
20 LAK0,00660 DKK
50 LAK0,01650 DKK
100 LAK0,03300 DKK
250 LAK0,08250 DKK
500 LAK0,16500 DKK
1000 LAK0,33000 DKK
2000 LAK0,65999 DKK
5000 LAK1,64998 DKK
10000 LAK3,29996 DKK