كيب لاوي إلى دولار سنغافوري

تحويل LAK إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
0.07 sgd

1.00000 LAK = 0.00007 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:57 UTC
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LAK إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066488.63921.436391.661060.9636518.3183
1GBP1.1527411.22945102.1921.656011.915031.1108421.1191
1USD0.937750.813372183.121.346951.557630.9036517.1777
1INR0.01128170.009785510.012030810.01620490.01873960.01087160.206661

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

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LAK إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / دولار سنغافورة
1 LAK0.00007 SGD
5 LAK0.00034 SGD
10 LAK0.00068 SGD
20 LAK0.00137 SGD
50 LAK0.00342 SGD
100 LAK0.00685 SGD
250 LAK0.01712 SGD
500 LAK0.03424 SGD
1000 LAK0.06848 SGD
2000 LAK0.13696 SGD
5000 LAK0.34241 SGD
10000 LAK0.68482 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / كيب لاوسي
1 SGD14602.50000 LAK
5 SGD73012.50000 LAK
10 SGD146025.00000 LAK
20 SGD292050.00000 LAK
50 SGD730125.00000 LAK
100 SGD1460250.00000 LAK
250 SGD3650625.00000 LAK
500 SGD7301250.00000 LAK
1000 SGD14602500.00000 LAK
2000 SGD29205000.00000 LAK
5000 SGD73012500.00000 LAK
10000 SGD146025000.00000 LAK