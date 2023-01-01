كيب لاوي إلى روبية هندية

تحويل LAK إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lak
٤٫١٧ inr

1.00000 LAK = 0.00417 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:15 UTC
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LAK إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066788.66411.436581.661530.9638518.3263
1GBP1.152611.2295102.1961.655831.915111.1109421.1233
1USD0.937450.813339183.121.346751.557630.9035517.1804
1INR0.01127850.009785110.012030810.01620250.01873960.01087040.206694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / الروبية الهندية
1 LAK0.00417 INR
5 LAK0.02083 INR
10 LAK0.04165 INR
20 LAK0.08331 INR
50 LAK0.20827 INR
100 LAK0.41654 INR
250 LAK1.04134 INR
500 LAK2.08269 INR
1000 LAK4.16537 INR
2000 LAK8.33074 INR
5000 LAK20.82685 INR
10000 LAK41.65370 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / كيب لاوسي
1 INR240.07500 LAK
5 INR1200.37500 LAK
10 INR2400.75000 LAK
20 INR4801.50000 LAK
50 INR12003.75000 LAK
100 INR24007.50000 LAK
250 INR60018.75000 LAK
500 INR120037.50000 LAK
1000 INR240075.00000 LAK
2000 INR480150.00000 LAK
5000 INR1200375.00000 LAK
10000 INR2400750.00000 LAK