كيب لاوي إلى دولار أسترالي

تحويل LAK إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
0.08 aud

1.00000 LAK = 0.00008 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:45 UTC
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LAK إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.066788.66411.436361.660750.963818.3247
1GBP1.1526711.2296102.2041.655721.914371.1109421.1232
1USD0.937450.813273183.121.346551.55690.903517.1789
1INR0.01127850.009784320.012030810.01620010.01873080.01086980.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

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LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

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LAK إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / دولار أسترالي
1 LAK0.00008 AUD
5 LAK0.00039 AUD
10 LAK0.00078 AUD
20 LAK0.00156 AUD
50 LAK0.00390 AUD
100 LAK0.00780 AUD
250 LAK0.01951 AUD
500 LAK0.03901 AUD
1000 LAK0.07802 AUD
2000 LAK0.15604 AUD
5000 LAK0.39010 AUD
10000 LAK0.78021 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / كيب لاوسي
1 AUD12817.10000 LAK
5 AUD64085.50000 LAK
10 AUD128171.00000 LAK
20 AUD256342.00000 LAK
50 AUD640855.00000 LAK
100 AUD1281710.00000 LAK
250 AUD3204275.00000 LAK
500 AUD6408550.00000 LAK
1000 AUD12817100.00000 LAK
2000 AUD25634200.00000 LAK
5000 AUD64085500.00000 LAK
10000 AUD128171000.00000 LAK