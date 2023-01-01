كيب لاوي إلى دولار كندي

تحويل LAK إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lak
٠٫٠٧ cad

1.00000 LAK = 0.00007 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:47 UTC
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LAK إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066788.66411.436361.661140.9639518.3237
1GBP1.152611.22945102.1921.655521.914581.1110521.1194
1USD0.937450.813372183.121.346551.557270.9036517.1779
1INR0.01127850.009785510.012030810.01620010.01873520.01087160.206664

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / دولار كندي
1 LAK0.00007 CAD
5 LAK0.00034 CAD
10 LAK0.00067 CAD
20 LAK0.00135 CAD
50 LAK0.00337 CAD
100 LAK0.00675 CAD
250 LAK0.01687 CAD
500 LAK0.03374 CAD
1000 LAK0.06748 CAD
2000 LAK0.13496 CAD
5000 LAK0.33740 CAD
10000 LAK0.67479 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / كيب لاوسي
1 CAD14819.40000 LAK
5 CAD74097.00000 LAK
10 CAD148194.00000 LAK
20 CAD296388.00000 LAK
50 CAD740970.00000 LAK
100 CAD1481940.00000 LAK
250 CAD3704850.00000 LAK
500 CAD7409700.00000 LAK
1000 CAD14819400.00000 LAK
2000 CAD29638800.00000 LAK
5000 CAD74097000.00000 LAK
10000 CAD148194000.00000 LAK