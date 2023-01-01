كيب لاوي إلى راند جنوب أفريقي

تحويل LAK إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 lak
0.95 zar

1.00000 LAK = 0.00095 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:59 UTC
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LAK إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.62251.436281.661140.963718.3167
1GBP1.1527411.22895102.151.655521.91471.1108921.1126
1USD0.93790.813703183.121.34711.5580.903917.1794
1INR0.01128380.009789490.012030810.01620670.01874390.01087460.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / راند جنوب أفريقيا
1 LAK0.00095 ZAR
5 LAK0.00474 ZAR
10 LAK0.00948 ZAR
20 LAK0.01896 ZAR
50 LAK0.04741 ZAR
100 LAK0.09481 ZAR
250 LAK0.23703 ZAR
500 LAK0.47407 ZAR
1000 LAK0.94814 ZAR
2000 LAK1.89628 ZAR
5000 LAK4.74069 ZAR
10000 LAK9.48138 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / كيب لاوسي
1 ZAR1054.70000 LAK
5 ZAR5273.50000 LAK
10 ZAR10547.00000 LAK
20 ZAR21094.00000 LAK
50 ZAR52735.00000 LAK
100 ZAR105470.00000 LAK
250 ZAR263675.00000 LAK
500 ZAR527350.00000 LAK
1000 ZAR1054700.00000 LAK
2000 ZAR2109400.00000 LAK
5000 ZAR5273500.00000 LAK
10000 ZAR10547000.00000 LAK