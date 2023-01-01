كيب لاوي إلى دولار أمريكي

تحويل LAK إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lak
٠٫٠٥ usd

1.00000 LAK = 0.00005 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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50+ currencies in one account

LAK إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LAK → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.066788.66411.436791.66140.9640518.3257
1GBP1.152611.2296102.2041.656211.915121.1111721.1243
1USD0.937450.813273183.121.346951.557510.9036517.1798
1INR0.01127850.009784320.012030810.01620490.01873810.01087160.206687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيب لاوي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LAK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LAK الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كيب لاويان

LAK إلى USD

LAK إلى EUR

LAK إلى GBP

LAK إلى AUD

LAK إلى CAD

LAK إلى ZAR

LAK إلى INR

LAK إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كيب لاوسي / دولار أمريكي
1 LAK0.00005 USD
5 LAK0.00025 USD
10 LAK0.00050 USD
20 LAK0.00100 USD
50 LAK0.00251 USD
100 LAK0.00501 USD
250 LAK0.01253 USD
500 LAK0.02506 USD
1000 LAK0.05011 USD
2000 LAK0.10023 USD
5000 LAK0.25056 USD
10000 LAK0.50113 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / كيب لاوسي
1 USD19955.00000 LAK
5 USD99775.00000 LAK
10 USD199550.00000 LAK
20 USD399100.00000 LAK
50 USD997750.00000 LAK
100 USD1995500.00000 LAK
250 USD4988750.00000 LAK
500 USD9977500.00000 LAK
1000 USD19955000.00000 LAK
2000 USD39910000.00000 LAK
5000 USD99775000.00000 LAK
10000 USD199550000.00000 LAK