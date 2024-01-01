تحويل USD إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي
1 دولار أمريكي إلى كيب لاوي
Loading
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار أمريكي إلى كيب لاوي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for نحن الدولار
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Hungarian Forint
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الروبية الهندية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
Download Our Currency Converter App
Features our users love:
- Free and ad-free.
- Track live exchange rates.
- Compare the best money transfer providers.
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
|معدلات التحويل دولار أمريكي / كيب لاوسي
|1 USD
|٢١٬٩٦٥٫٢٠٠٠٠ LAK
|5 USD
|١٠٩٬٨٢٦٫٠٠٠٠٠ LAK
|10 USD
|٢١٩٬٦٥٢٫٠٠٠٠٠ LAK
|20 USD
|٤٣٩٬٣٠٤٫٠٠٠٠٠ LAK
|50 USD
|١٬٠٩٨٬٢٦٠٫٠٠٠٠٠ LAK
|100 USD
|٢٬١٩٦٬٥٢٠٫٠٠٠٠٠ LAK
|250 USD
|٥٬٤٩١٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
|500 USD
|١٠٬٩٨٢٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
|1000 USD
|٢١٬٩٦٥٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
|2000 USD
|٤٣٬٩٣٠٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
|5000 USD
|١٠٩٬٨٢٦٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
|10000 USD
|٢١٩٬٦٥٢٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK