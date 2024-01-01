تحويل USD إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

5,000 دولار أمريكي إلى كيب لاوي

5,000 usd
109,826,000 lak

$1.000 USD = ₭21,970 LAK

Mid-market exchange rate at 01:29
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63811.9110.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7050.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.3760.966116.52710.6830.5775.29813.217

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / كيب لاوسي
1 USD٢١٬٩٦٥٫٢٠٠٠٠ LAK
5 USD١٠٩٬٨٢٦٫٠٠٠٠٠ LAK
10 USD٢١٩٬٦٥٢٫٠٠٠٠٠ LAK
20 USD٤٣٩٬٣٠٤٫٠٠٠٠٠ LAK
50 USD١٬٠٩٨٬٢٦٠٫٠٠٠٠٠ LAK
100 USD٢٬١٩٦٬٥٢٠٫٠٠٠٠٠ LAK
250 USD٥٬٤٩١٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
500 USD١٠٬٩٨٢٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
1000 USD٢١٬٩٦٥٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
2000 USD٤٣٬٩٣٠٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
5000 USD١٠٩٬٨٢٦٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
10000 USD٢١٩٬٦٥٢٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / دولار أمريكي
1 LAK٠٫٠٠٠٠٥ USD
5 LAK٠٫٠٠٠٢٣ USD
10 LAK٠٫٠٠٠٤٦ USD
20 LAK٠٫٠٠٠٩١ USD
50 LAK٠٫٠٠٢٢٨ USD
100 LAK٠٫٠٠٤٥٥ USD
250 LAK٠٫٠١١٣٨ USD
500 LAK٠٫٠٢٢٧٦ USD
1000 LAK٠٫٠٤٥٥٣ USD
2000 LAK٠٫٠٩١٠٥ USD
5000 LAK٠٫٢٢٧٦٣ USD
10000 LAK٠٫٤٥٥٢٧ USD