دولار كندي إلى كيب لاوي

تحويل CAD إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
١٤٬٨١٠٬٠٠٠ lak

1.00000 CAD = 14810.00000 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 0:6 UTC
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CAD إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064888.29851.434711.653930.9579518.1998
1GBP1.1576811.23275102.2261.661011.91481.10921.0704
1USD0.939150.811194182.9251.34741.553280.8996517.0922
1INR0.01132520.009782270.012059110.01624840.01873110.0108490.206116

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / كيب لاوسي
1 CAD14810.00000 LAK
5 CAD74050.00000 LAK
10 CAD148100.00000 LAK
20 CAD296200.00000 LAK
50 CAD740500.00000 LAK
100 CAD1481000.00000 LAK
250 CAD3702500.00000 LAK
500 CAD7405000.00000 LAK
1000 CAD14810000.00000 LAK
2000 CAD29620000.00000 LAK
5000 CAD74050000.00000 LAK
10000 CAD148100000.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / دولار كندي
1 LAK0.00007 CAD
5 LAK0.00034 CAD
10 LAK0.00068 CAD
20 LAK0.00135 CAD
50 LAK0.00338 CAD
100 LAK0.00675 CAD
250 LAK0.01688 CAD
500 LAK0.03376 CAD
1000 LAK0.06752 CAD
2000 LAK0.13504 CAD
5000 LAK0.33761 CAD
10000 LAK0.67522 CAD