رينغيت ماليزي إلى كيب لاوي

تحويل MYR إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٤٬٢٥٣٬٤٤٠ lak

1.00000 MYR = 4253.44000 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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MYR إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.661630.9644518.3657
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.915761.1120121.1746
1USD0.9380.81357183.1271.347751.55860.9046517.227
1INR0.01128390.009787080.012029810.01621310.01874970.01088270.207237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / كيب لاوسي
1 MYR4253.44000 LAK
5 MYR21267.20000 LAK
10 MYR42534.40000 LAK
20 MYR85068.80000 LAK
50 MYR212672.00000 LAK
100 MYR425344.00000 LAK
250 MYR1063360.00000 LAK
500 MYR2126720.00000 LAK
1000 MYR4253440.00000 LAK
2000 MYR8506880.00000 LAK
5000 MYR21267200.00000 LAK
10000 MYR42534400.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / رينغيت ماليزي
1 LAK0.00024 MYR
5 LAK0.00118 MYR
10 LAK0.00235 MYR
20 LAK0.00470 MYR
50 LAK0.01176 MYR
100 LAK0.02351 MYR
250 LAK0.05878 MYR
500 LAK0.11755 MYR
1000 LAK0.23510 MYR
2000 LAK0.47021 MYR
5000 LAK1.17552 MYR
10000 LAK2.35104 MYR