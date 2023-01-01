يوان صيني إلى كيب لاوي

تحويل CNY إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٢٬٧٥٦٬٣٦٠ lak

1.00000 CNY = 2756.36000 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 8:2 UTC
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CNY إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065588.56741.437041.661860.964918.2083
1GBP1.1554711.23115102.3371.660451.920221.1149121.0391
1USD0.93850.812249183.12291.34871.55970.905617.089
1INR0.01129080.009771660.012030410.01622540.01876380.01089470.205587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / كيب لاوسي
1 CNY2756.36000 LAK
5 CNY13781.80000 LAK
10 CNY27563.60000 LAK
20 CNY55127.20000 LAK
50 CNY137818.00000 LAK
100 CNY275636.00000 LAK
250 CNY689090.00000 LAK
500 CNY1378180.00000 LAK
1000 CNY2756360.00000 LAK
2000 CNY5512720.00000 LAK
5000 CNY13781800.00000 LAK
10000 CNY27563600.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / Chinese Yuan RMB
1 LAK0.00036 CNY
5 LAK0.00181 CNY
10 LAK0.00363 CNY
20 LAK0.00726 CNY
50 LAK0.01814 CNY
100 LAK0.03628 CNY
250 LAK0.09070 CNY
500 LAK0.18140 CNY
1000 LAK0.36280 CNY
2000 LAK0.72559 CNY
5000 LAK1.81398 CNY
10000 LAK3.62797 CNY