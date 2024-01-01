5 يوان صيني إلى كيب لاوي

تحويل CNY إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

5 cny
15,435.10 lak

¥1.000 CNY = ₭3,087 LAK

Mid-market exchange rate at 09:23
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CNY إلى LAK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3730.9160.7841.51683.9621.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7690.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10461.1680.965
1 EUR1.0928.5161.49910.8561.65691.7071.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / كيب لاوسي
1 CNY٣٬٠٨٧٫٠٢٠٠٠ LAK
5 CNY١٥٬٤٣٥٫١٠٠٠٠ LAK
10 CNY٣٠٬٨٧٠٫٢٠٠٠٠ LAK
20 CNY٦١٬٧٤٠٫٤٠٠٠٠ LAK
50 CNY١٥٤٬٣٥١٫٠٠٠٠٠ LAK
100 CNY٣٠٨٬٧٠٢٫٠٠٠٠٠ LAK
250 CNY٧٧١٬٧٥٥٫٠٠٠٠٠ LAK
500 CNY١٬٥٤٣٬٥١٠٫٠٠٠٠٠ LAK
1000 CNY٣٬٠٨٧٬٠٢٠٫٠٠٠٠٠ LAK
2000 CNY٦٬١٧٤٬٠٤٠٫٠٠٠٠٠ LAK
5000 CNY١٥٬٤٣٥٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
10000 CNY٣٠٬٨٧٠٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / Chinese Yuan RMB
1 LAK٠٫٠٠٠٣٢ CNY
5 LAK٠٫٠٠١٦٢ CNY
10 LAK٠٫٠٠٣٢٤ CNY
20 LAK٠٫٠٠٦٤٨ CNY
50 LAK٠٫٠١٦٢٠ CNY
100 LAK٠٫٠٣٢٣٩ CNY
250 LAK٠٫٠٨٠٩٨ CNY
500 LAK٠٫١٦١٩٧ CNY
1000 LAK٠٫٣٢٣٩٤ CNY
2000 LAK٠٫٦٤٧٨٧ CNY
5000 LAK١٫٦١٩٦٩ CNY
10000 LAK٣٫٢٣٩٣٧ CNY