ريال برازيلي إلى كيب لاوي

تحويل BRL إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٤٬١٢٥٬١٤٠٫٠٠ lak

1.00000 BRL = 4125.14000 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:18 UTC
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BRL إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.063988.45691.435411.659230.9576518.214
1GBP1.1576111.2316102.41.661671.920771.1085821.085
1USD0.939950.811952183.1441.34921.559580.900117.12
1INR0.01130490.009765610.012027310.01622730.01875750.01082580.205908

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / كيب لاوسي
1 BRL4125.14000 LAK
5 BRL20625.70000 LAK
10 BRL41251.40000 LAK
20 BRL82502.80000 LAK
50 BRL206257.00000 LAK
100 BRL412514.00000 LAK
250 BRL1031285.00000 LAK
500 BRL2062570.00000 LAK
1000 BRL4125140.00000 LAK
2000 BRL8250280.00000 LAK
5000 BRL20625700.00000 LAK
10000 BRL41251400.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / الريال البرازيلي
1 LAK0.00024 BRL
5 LAK0.00121 BRL
10 LAK0.00242 BRL
20 LAK0.00485 BRL
50 LAK0.01212 BRL
100 LAK0.02424 BRL
250 LAK0.06060 BRL
500 LAK0.12121 BRL
1000 LAK0.24242 BRL
2000 LAK0.48483 BRL
5000 LAK1.21208 BRL
10000 LAK2.42416 BRL