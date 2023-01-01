20 ريال برازيلي إلى كيب لاوي

تحويل BRL إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ brl
٧٩٬٥٩٧٫٨٠ lak

1.00000 BRL = 3979.89000 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.077889.10981.465221.668160.953918.3867
1GBP1.168511.25945104.1281.712161.949311.1146321.4856
1USD0.92780.793997182.67751.359451.547750.8850517.0595
1INR0.01122210.009603550.012095210.01644280.01872030.01070480.206338

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / كيب لاوسي
1 BRL3979.89000 LAK
5 BRL19899.45000 LAK
10 BRL39798.90000 LAK
20 BRL79597.80000 LAK
50 BRL198994.50000 LAK
100 BRL397989.00000 LAK
250 BRL994972.50000 LAK
500 BRL1989945.00000 LAK
1000 BRL3979890.00000 LAK
2000 BRL7959780.00000 LAK
5000 BRL19899450.00000 LAK
10000 BRL39798900.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / الريال البرازيلي
1 LAK0.00025 BRL
5 LAK0.00126 BRL
10 LAK0.00251 BRL
20 LAK0.00503 BRL
50 LAK0.01256 BRL
100 LAK0.02513 BRL
250 LAK0.06282 BRL
500 LAK0.12563 BRL
1000 LAK0.25126 BRL
2000 LAK0.50253 BRL
5000 LAK1.25632 BRL
10000 LAK2.51263 BRL