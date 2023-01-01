شيكل إسرائيلي جديد إلى كيب لاوي

تحويل ILS إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
5274020 lak

1.00000 ILS = 5274.02000 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:59 UTC
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ILS إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06688.61711.438511.660310.962318.3222
1GBP1.152611.2287102.1421.658071.913711.1091521.1186
1USD0.93810.813868183.13051.349451.557510.902717.1878
1INR0.01128450.009790250.012029310.01623290.01873570.01085880.206757

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / كيب لاوسي
1 ILS5274.02000 LAK
5 ILS26370.10000 LAK
10 ILS52740.20000 LAK
20 ILS105480.40000 LAK
50 ILS263701.00000 LAK
100 ILS527402.00000 LAK
250 ILS1318505.00000 LAK
500 ILS2637010.00000 LAK
1000 ILS5274020.00000 LAK
2000 ILS10548040.00000 LAK
5000 ILS26370100.00000 LAK
10000 ILS52740200.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / Israeli New Sheqel
1 LAK0.00019 ILS
5 LAK0.00095 ILS
10 LAK0.00190 ILS
20 LAK0.00379 ILS
50 LAK0.00948 ILS
100 LAK0.01896 ILS
250 LAK0.04740 ILS
500 LAK0.09480 ILS
1000 LAK0.18961 ILS
2000 LAK0.37922 ILS
5000 LAK0.94805 ILS
10000 LAK1.89609 ILS