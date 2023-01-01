فرنك سويسري إلى كيب لاوي

تحويل CHF إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
22359100 lak

1.00000 CHF = 22359.10000 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:15 UTC
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CHF إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063988.22391.434621.656910.957218.2233
1GBP1.1580811.2321102.1721.661431.918861.1085121.1044
1USD0.939950.811622182.9251.348451.557390.899717.1288
1INR0.01133480.009787430.012059110.01626110.01878070.01084960.206558

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / كيب لاوسي
1 CHF22359.10000 LAK
5 CHF111795.50000 LAK
10 CHF223591.00000 LAK
20 CHF447182.00000 LAK
50 CHF1117955.00000 LAK
100 CHF2235910.00000 LAK
250 CHF5589775.00000 LAK
500 CHF11179550.00000 LAK
1000 CHF22359100.00000 LAK
2000 CHF44718200.00000 LAK
5000 CHF111795500.00000 LAK
10000 CHF223591000.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / الفرنك السويسري
1 LAK0.00004 CHF
5 LAK0.00022 CHF
10 LAK0.00045 CHF
20 LAK0.00089 CHF
50 LAK0.00224 CHF
100 LAK0.00447 CHF
250 LAK0.01118 CHF
500 LAK0.02236 CHF
1000 LAK0.04472 CHF
2000 LAK0.08945 CHF
5000 LAK0.22362 CHF
10000 LAK0.44725 CHF