ليرة تركية إلى كيب لاوي

تحويل TRY إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
643,745 lak

TL1.000 TRY = ₭643.7 LAK

Mid-market exchange rate at 01:43
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TRY إلى LAK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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LAK

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9351.3443.67348.693
1 EUR1.11810.843312.00693.8311.5034.10654.434
1 GBP1.3261.1861369.989111.2691.7824.86964.55
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / كيب لاوسي
1 TRY٦٤٣٫٧٤٥٠٠ LAK
5 TRY٣٬٢١٨٫٧٢٥٠٠ LAK
10 TRY٦٬٤٣٧٫٤٥٠٠٠ LAK
20 TRY١٢٬٨٧٤٫٩٠٠٠٠ LAK
50 TRY٣٢٬١٨٧٫٢٥٠٠٠ LAK
100 TRY٦٤٬٣٧٤٫٥٠٠٠٠ LAK
250 TRY١٦٠٬٩٣٦٫٢٥٠٠٠ LAK
500 TRY٣٢١٬٨٧٢٫٥٠٠٠٠ LAK
1000 TRY٦٤٣٬٧٤٥٫٠٠٠٠٠ LAK
2000 TRY١٬٢٨٧٬٤٩٠٫٠٠٠٠٠ LAK
5000 TRY٣٬٢١٨٬٧٢٥٫٠٠٠٠٠ LAK
10000 TRY٦٬٤٣٧٬٤٥٠٫٠٠٠٠٠ LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / ليرة تركية
1 LAK٠٫٠٠١٥٥ TRY
5 LAK٠٫٠٠٧٧٧ TRY
10 LAK٠٫٠١٥٥٣ TRY
20 LAK٠٫٠٣١٠٧ TRY
50 LAK٠٫٠٧٧٦٧ TRY
100 LAK٠٫١٥٥٣٤ TRY
250 LAK٠٫٣٨٨٣٥ TRY
500 LAK٠٫٧٧٦٧١ TRY
1000 LAK١٫٥٥٣٤١ TRY
2000 LAK٣٫١٠٦٨٢ TRY
5000 LAK٧٫٧٦٧٠٥ TRY
10000 LAK١٥٫٥٣٤١٠ TRY