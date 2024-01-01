20 ليرة تركية إلى كيب لاوي

تحويل TRY إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

20 try
13,022.38 lak

1.000 TRY = 651.1 LAK

Mid-market exchange rate at 14:00
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩١٩٠٫٣٥٢١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٨
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٦١٠٥٫٦٧٨١٫٧٢٤١٫٩٣٥١٫١٢١٢١٫٤٨٤
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٩٧١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٩١٦٫٨٣٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / كيب لاوسي
1 TRY٦٥١٫١١٩٠٠ LAK
5 TRY٣٬٢٥٥٫٥٩٥٠٠ LAK
10 TRY٦٬٥١١٫١٩٠٠٠ LAK
20 TRY١٣٬٠٢٢٫٣٨٠٠٠ LAK
50 TRY٣٢٬٥٥٥٫٩٥٠٠٠ LAK
100 TRY٦٥٬١١١٫٩٠٠٠٠ LAK
250 TRY١٦٢٬٧٧٩٫٧٥٠٠٠ LAK
500 TRY٣٢٥٬٥٥٩٫٥٠٠٠٠ LAK
1000 TRY٦٥١٬١١٩٫٠٠٠٠٠ LAK
2000 TRY١٬٣٠٢٬٢٣٨٫٠٠٠٠٠ LAK
5000 TRY٣٬٢٥٥٬٥٩٥٫٠٠٠٠٠ LAK
10000 TRY٦٬٥١١٬١٩٠٫٠٠٠٠٠ LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / ليرة تركية
1 LAK٠٫٠٠١٥٤ TRY
5 LAK٠٫٠٠٧٦٨ TRY
10 LAK٠٫٠١٥٣٦ TRY
20 LAK٠٫٠٣٠٧٢ TRY
50 LAK٠٫٠٧٦٧٩ TRY
100 LAK٠٫١٥٣٥٨ TRY
250 LAK٠٫٣٨٣٩٦ TRY
500 LAK٠٫٧٦٧٩١ TRY
1000 LAK١٫٥٣٥٨٢ TRY
2000 LAK٣٫٠٧١٦٤ TRY
5000 LAK٧٫٦٧٩١٠ TRY
10000 LAK١٥٫٣٥٨٢٠ TRY