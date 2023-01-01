روبية إندونيسية إلى كيب لاوي

تحويل IDR إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
١٬٣٠٨٬٧٨٠ lak

1.00000 IDR = 1.30878 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 12:17 UTC
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IDR إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.066788.67541.43931.662040.963518.3115
1GBP1.1522111.229102.1681.658291.914931.1101521.0976
1USD0.937450.81367183.13061.34931.558120.9032517.1665
1INR0.01127710.009787850.012029310.01623110.0187430.01086540.2065

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / كيب لاوسي
1 IDR1.30878 LAK
5 IDR6.54390 LAK
10 IDR13.08780 LAK
20 IDR26.17560 LAK
50 IDR65.43900 LAK
100 IDR130.87800 LAK
250 IDR327.19500 LAK
500 IDR654.39000 LAK
1000 IDR1308.78000 LAK
2000 IDR2617.56000 LAK
5000 IDR6543.90000 LAK
10000 IDR13087.80000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / الروبية الإندونيسية
1 LAK0.76407 IDR
5 LAK3.82035 IDR
10 LAK7.64070 IDR
20 LAK15.28140 IDR
50 LAK38.20350 IDR
100 LAK76.40700 IDR
250 LAK191.01750 IDR
500 LAK382.03500 IDR
1000 LAK764.07000 IDR
2000 LAK1528.14000 IDR
5000 LAK3820.35000 IDR
10000 LAK7640.70000 IDR