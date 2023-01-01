الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كيب لاوي

تحويل CZK إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٨٬٧٨٧٬٥٨٠ lak

1.00000 CZK = 878.75800 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 9:5 UTC
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CZK إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.065888.60161.438191.663620.966918.2265
1GBP1.1544711.23045102.2891.660371.920631.1162521.0422
1USD0.93830.812711183.13151.34941.560910.907217.1012
1INR0.01128650.009776210.012029110.01623210.01877650.01091280.205713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / كيب لاوسي
1 CZK878.75800 LAK
5 CZK4393.79000 LAK
10 CZK8787.58000 LAK
20 CZK17575.16000 LAK
50 CZK43937.90000 LAK
100 CZK87875.80000 LAK
250 CZK219689.50000 LAK
500 CZK439379.00000 LAK
1000 CZK878758.00000 LAK
2000 CZK1757516.00000 LAK
5000 CZK4393790.00000 LAK
10000 CZK8787580.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 LAK0.00114 CZK
5 LAK0.00569 CZK
10 LAK0.01138 CZK
20 LAK0.02276 CZK
50 LAK0.05690 CZK
100 LAK0.11380 CZK
250 LAK0.28449 CZK
500 LAK0.56899 CZK
1000 LAK1.13797 CZK
2000 LAK2.27594 CZK
5000 LAK5.68985 CZK
10000 LAK11.37970 CZK